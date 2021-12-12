陸軍特戰指揮部傳出嚴重違紀事件。一名陸軍航空特戰指揮部101兩棲偵察營陳姓下士，今年9月被選派參加狙擊手訓練，但卻為了紀念獲得狙擊手資格，竟異想天開地將3枚打靶時未射擊的步槍子彈以及一枚彈殼，偷偷走私自留念，卻在搭機返回金門時，遭航警局X光機掃獲，該名陳姓下士立刻遭到軍方記大過撤職，並移送偵辦。

據了解，陳姓下士與其他幾位同袍獲選參加狙擊手訓練，因成績優異，趁著最後一次打靶時，想替自己留下紀念，因此將3枚子彈及一枚彈殼偷偷塞入戰術防彈背心帶離靶場。

但陳員受訓結束返家，卻忘了將子彈取出，當他準備搭機返回金門駐地報到時，在經過行李X光機檢查時，航警發現有異狀而要求開箱檢驗，當場在背心內找到三枚步槍子彈及一枚彈殼，航警立刻將陳員留置並移送法辦。

經特戰指揮部派員調查，根據子彈批號確認是部隊內子彈，立刻將陳員記過撤職，並移送地檢署嚴辦。

陸軍航空特戰指揮部表示，所屬兩棲營前陳姓下士，日前赴臺中機場搭乘飛往金門班機返營收假，經航警安檢，查獲攜帶5.56公厘步槍彈3顆、空彈殼1顆，由警方偵辦中。