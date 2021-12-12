美國新創網路貸款公司Better.com執行長賈格（Vishal Garg）2日透過視訊會議宣布900名在線員工全部被解僱。

美國新創網路貸款公司Better.com執行長賈格（Vishal Garg）日前在與員工的視訊會議上，突然當眾宣布在線的900名員工即刻遭到開除，引發美國社會譁然，更登上國際新聞版面，最新消息是，他已經被公司董事會要求即起休假。

美國媒體Vice報導，引起眾怒的賈格目前已經遭到公司董事會要求即刻起休假。

Better.com董事會10日致函員工，宣布賈格「即刻起休假」，在他不在的期間，財務長將暫代職務，同時公司也已經聘請第3方獨立公司評估Better.com的領導層風格及企業文化，以此建立正向的企業文化。

信件更形容900名員工被當眾解僱的事件「非常令人遺憾」。

賈格於2日在視訊會議上，當場宣布參與線上會議的900名員工全數被解雇，「如果你參與這場會議，那你就是不幸被解僱的人之一。」

賈格當眾解僱員工的行徑引發譁然後，還強調當中250名員工被停職是因為當薪水小偷，一天8小時的工作時間平均只上班2小時，此番言論進一步引爆員工怒火，促使3名高階員工請辭，賈格事後向所有員工道歉，承認自己沒有對員工展現適當的尊敬。