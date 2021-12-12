王柏傑（左起）、洪子烜、蕭力修、李銘忠與監獄場景合影。（李承陽攝）

《台灣犯罪故事》第2篇故事〈生死困局〉由李銘忠（左）與王柏傑同台飆戲。（Disney＋提供）

《台灣犯罪故事》首篇故事〈出軌〉網羅鳳小岳（右）、林予晞揭密懸案探究人性。（Disney＋提供）

導演洪子烜、演員王柏傑、李銘忠今出席影集《台灣犯罪故事》第2篇〈生死困局〉媒體探班，王柏傑被問到多年前的曖昧對象許瑋甯，上周突然宣布與邱澤結婚升格人妻，對此王柏傑回：「最大的祝福是不要回應。」並希望不要提到自己的名字，相當低調。

至於自己跟謝欣穎穩定交往中，兩人是否也有結婚計畫？王柏傑說他一直都不排斥結婚，婚事順其自然，但不會受誰的影響特別去閃婚，稱結婚只是多1張紙而已，也並不排斥先有後婚。

王柏傑在〈生死困局〉中飾演記者，李銘忠演出死刑犯，劇情是王柏傑為了挖掘獨家新聞，到監獄採訪快將執行死刑的李銘忠，兩人有問答攻防。李銘忠分享，他這次演得反派很深沉，雖然狂妄、瘋狂、殺人不眨眼，後因滅門案坐牢被判死刑，但心底還是有溫暖的一面；王柏傑則扮演1位想查明真相的記者，笑說演記者好開心、好好玩，採訪時要主動進攻提問，也更懂得採訪者的難為。

王柏傑跟監獄戲頗有緣，像這次來到坪林舊監獄拍攝，讓他想起之前跟張孝全合演《罪夢者》，有趣的是，他今天拍照的牢房，就是在《罪夢者》演出受刑人住的牢房，隔壁就是獄友兼鄰居張孝全的牢房，這次再回來拍攝，先前拍戲的回憶又重新湧現。

另《台灣犯罪故事》首部曲〈出軌〉導演蕭力修今也現身探班，他分享〈出軌〉主演群鳳小岳、施名帥、林予晞有三角戀情的戲碼，鳳小岳跟林予晞有堪比動作戲的激情戲碼，也有「舌戰」畫面；反倒是飾演夫妻的施名帥和林予晞，只有蓋棉被純聊天的戲。

金鐘視帝薛仕凌也是主演之一，他這回同樣演出「做工的人」，遇上火車出軌事故，是全戲關鍵角色，蕭力修透露：「薛仕凌是出軌意外的其中1人，本身是受害者，但檢察官認為他是製造意外的人，薛仕凌這次很屌，外型很粗獷、很會處理社會事，很壓抑很苦悶，觀眾不知道他是受害者還是加害者。」