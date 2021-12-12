由枯木、染布做成的耶誕樹，樹頂藏有巧思，從各角度望去老人呈現不同表情，吸引民眾駐足拍照。（蔡旻妤攝）

由枯木、染布做成的耶誕樹，樹頂藏有巧思，從各角度望去老人呈現不同表情，吸引民眾駐足拍照。（蔡旻妤攝）

由枯木、染布做成的耶誕樹，樹頂藏有巧思，從各角度望去老人呈現不同表情，吸引民眾駐足拍照。（蔡旻妤攝）

由枯木、染布做成的耶誕樹，樹頂藏有巧思，從各角度望去老人呈現不同表情，吸引民眾駐足拍照。（蔡旻妤攝）

台東縣府12日在TTStyle原創館波浪屋舉辦2021波浪耶誕嘉年華。（蔡旻妤攝）

一年一度耶誕節即將到來，台東縣府12日在TTStyle原創館波浪屋舉辦2021波浪耶誕嘉年華；其中由卑南族工藝家陳建宏、阿美族染布師王聖淑攜手以枯木、染布做成的耶誕樹，樹頂藏著1位老人，從各方向望去，老人呈現不同表情，吸引民眾搶拍照。

由達魯瑪克傳唱傳統歌謠的歌聲中揭開序幕，縣長饒慶鈴與貴賓們戴上應景的耶誕帽，伴隨嘉蘭天主堂母語詩歌隊的歌聲，點亮具原民風格的耶誕樹。佇立的耶誕大樹吸引遊客駐足拍照。

其中，樹頂上暗藏巧思，1個頭戴花圈、叼著菸斗的老人引人注目，有孩子說「從正面看老人很慈祥，側面他好像在思考事情」，也有人說「從右側望過去老人像是在笑，從左側則呈現嚴肅貌，從各個角度望去，老人都像在注視我」。

由陳建宏、王聖淑合作運用枯木搭建聖誕樹主幹，代表原住民族對於這片土地的情感，外層襯托的7條染布象徵台東7大原民族群，而染布素材均使用台東常見的植物染色製成。

饒慶鈴表示，台東是具有多元原民族群特色的縣市，縣府積極推廣原民表演藝術及文創產業等發展，透過波浪屋展售原民文創產品、手工藝及美食等，也舉行表演藝術成果展演及音樂會等，並連續3年辦理聖誕嘉年華，使各地旅人看見台東原民文化及工藝之美。

此外，擔任詩歌吟唱的嘉蘭天主堂指出，歷經海棠及莫拉克颱風兩個風災摧殘後，整座教堂隨著泥水被沖進了太平洋，經過教友多年努力向各界籌募善款，然而距離目標3500萬，還有一大段努力空間，期望教友及各界能夠踴躍捐輸，讓族人盼望已久的天主堂，盡早完成重建。

縣府原民處說明，12日將由清新女聲莊詠晴、爆發力十足的太陽下山、金曲獎最佳演唱組合南王姊妹花，及重量級壓軸圖騰樂團等表演團隊接力演出。現場還有「原創血拚周年慶」及「部落釀玩劵」兩個活動在波浪屋進行，另外消費滿500元還可兌換TTPush數位金幣5000點（等值新台幣500元），數位金幣可在特約店家進行消費扣抵，歡迎旅人周末來到台東體驗原味的聖誕氣氛，同時支持原住民族文創。