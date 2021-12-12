新北市府推行瓶頸道路打通專案，新莊區樹新路120巷49弄及樹林區鎮前街367巷近期完成打通，免去民眾繞道之苦。（新工處提供）

新北市死巷、巷弄圍牆眾多，為了免去居民繞道之苦，市府推行瓶頸道路打通專案。新莊區樹新路120巷49弄及樹林區鎮前街367巷近期完成打通，新工處指出，新莊區樹新路120巷49弄「統一小別墅」社區，銜接新莊樹新路120巷、板橋大觀路、樹林保順街，但過去一直被圍牆區隔，道路打通後，將可讓樹林中正路往板橋大觀路或篤行路車輛，避開樹新路至篤行路間常塞車路段。

新工處表示，市府除了打通道路外，為了確保新莊區樹新路周邊溪崑國中師生安全，同時在樹新路120巷49弄畫設標線型人行道，並協調台電施作電桿地下化工程，全面拆除占用公有道路的圍牆、私設停車棚。

另外，樹林區鎮前街367巷因巷尾與東榮街間被占用公有地的違建阻隔，形成無尾巷造成周邊民眾出入不易，也常有車輛誤駛進入迴轉困難的狀況，經地方人士反映下，該案順利納入瓶頸打通，由拆除大隊拆除部分地上物、新工處進場施作道路工程，未來居民也能更輕鬆地往返鄰近的樹林火車站及南樹林火車站。