通膨數據近半年來走升的趨勢，沒有減緩的跡象。標準普爾全球評級最新報告指出，升息是壓抑通膨的傳統作法，除了部份央行已準此作出實際行動，美國聯準會估計也會在2022年啟動升息，各界關注其升息精確時點和升息幅度，標普內部進行壓力情境測試，若是升息300個基本點，即3個百分點，將帶給企業經營成本上升，「增加的成本，將使虧損企業增加一倍！」

標準普爾全球評級北美信用研究主管特舍爾（David Tesher）表示，通膨受到供應鏈中斷和能源價格的持續影響，工資可能持續上漲，會驅促聯準會和其他央行加快加息，此舉可能引發市場波動，並因債務水平升高而加劇。

標準普爾全球評級資深研究員Terry Chan表示，升息3個百分點是假設利率將回到全球金融危機之前的水平，並沒有太過針對近期的曝升的通膨數據進行模擬，而是將高通膨和利差情景的潛在影響進行交差研究，雖然如此，結果可以發現，這般的升息幅度將顯著改變企業發行人的財務狀況。

台灣金融風險指數（TAIFRI）11月TAIFRI為98.1，較10月上升0.3，是2019年12月全球疫情前以來的次低紀錄，已連續兩個月回到國內疫情爆發前的水準。

編制單位台灣金融研訓院董事長吳中書分析，金融業界認為走過疫情高峰，目前整體系統處於穩定態勢，卻也不敢輕忽已然成形的升息趨勢，業界密切關注可能的升息時點及其幅度，即使面對跨年度時分的現階段，金融機構並不急於配置2022年的長期資產，避免押錯調整中的利率走向，多數業者改採短期投資，暫時因應流動性過多的壓力。

標普此次以超過24000家非金融企業（91％未評級）的樣本數，進行財務壓力測試，調研結果，從地區來看，中國企業最為敏感，從全球產業看，尚未從疫情中完全恢復的交通週期性、休閒體育是最脆弱的行業。