每到深夜總是特別容易肚子餓、嘴饞，又害怕吃宵夜會發胖、不健康而努力忍耐，對此好日子診所醫師李文祺指出，睡前如果適當攝取正確的食物，反而有助於控制體重、抑制飢餓酵素，隔日起床也會比較有精神，他也列出了6種適合當作宵夜的食物。

李文祺醫師在臉書粉專發文，許多人都有「晚上8點後／睡前2小時不能進食」的觀念，因此就算肚子餓也不太敢吃宵夜，但醫師指出「是否能吃宵夜」其實因人而異，而且最近有國外研究顯示，如果睡前適當攝取正確的食物，反而有助於燃燒卡路里、抑制飢餓酵素，能有效控制體重；反觀在空腹低血糖的情況下入睡，不但妨礙睡眠，也容易讓人在隔日起床後呈現沒精神或不想起床的狀態。

李文祺醫師指出，在極度飢餓之下，人體的消耗順序是由蛋白質先開始，而不是大家最想甩掉的脂肪，所以持續的飢餓只會讓肌肉比例減少，反而讓脂肪更容易囤積在體內，所以睡前正確進食，能幫助人體保持血糖穩定，更有益健康。

李文祺醫師表示，升糖指數較低的食物分解速度較慢，可以避免血糖起伏過大，並列出6種適合當作睡前宵夜吃的食物：

1、豆漿及豆製品

豆漿和各類豆製品的熱量低，豆類中豐富的鈣質還有助於瘦身及安眠。

2、番茄

番茄的熱量非常低，怕胖的人可做成沙拉食用，記得醬料不要加太多，且建議以低熱量的和風醬來提味。

3、優酪乳

優酪乳含有豐富的鈣質和鎂，能促進腸胃蠕動、改善便秘，並有助於提升免疫力。

4、優格+堅果或水果

優格能提供鈣質，且乳製品色胺酸含量高，能幫助入睡；堅果則能提供膳食纖維、鎂及油脂，助睡眠外，又有飽足感；而水果有豐富膳食纖維，可增加飽足感。

5、雞蛋+低脂牛奶

茶葉蛋或水煮蛋，搭配低脂牛奶或無糖豆漿，富含蛋白質，且能增加飽足感。

6、小魚乾或魷魚絲

這類食物是富含蛋白質的點心，增加飽足感；但切記要適量，還有注意是否有過度調味，以免鈉含量過高。

李文祺醫師也提醒，宵夜吃到5~6分飽即可，因為進食量越多，腸胃負擔相對就越大，也不要選擇湯水多的食物當作宵夜，容易引起夜間頻尿進而影響睡眠，且容易引發胃食道逆流；洋芋片、餅乾、燕麥飲和冰淇淋等零食、甜點也不要吃，這些食物會使人血糖快速上升，導致食慾大開，而含咖啡因的食物，如巧克力和咖啡等，則會刺激交感神經，造成失眠問題；另外有胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流和嚴重失眠的人，吃宵夜反而會讓症狀更嚴重。