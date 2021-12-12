綠營則是在南投嘉和里集會所前廣場宣講，包括內政部部長徐國勇、行政院中部辦公室執行長蔡培慧等接力上陣，藍綠兩黨都保握時間，做最後衝刺。(蔡培慧辦公室提供／吳建輝南投傳真)

12日國民黨在恒吉宮媽祖廟派出立委馬文君、縣長林明溱、立委許淑華、江啟臣、謝衣鳳、國民黨文傳會副主委黃子哲、媒體人朱凱翔等人輪番上陣，廟前廣場擠進超過500人到場支持。(許淑華辦公室提供／吳建輝彰化傳真)

同日民進黨也在嘉和里集會所前廣場宣講，內政部長徐國勇直指國民黨都在亂，過去執政10點年不給人民公投，然後又推烏龍公投，到現在國民黨仍在亂，做政治鬥爭，因此呼籲全民投下4個不同意，台灣更有力。(蔡培慧辦公室提供／吳建輝南投傳真)

1218公投倒數，藍綠兩黨把握最後倒數黃金周，舉行大型公投宣講催票，南投藍營立委馬文君在埔里恒吉宮媽祖廟前舉辦宣講、包括縣長林明溱、立委許淑華、江啟臣、謝衣鳯等中部立委皆到場，綠營則是在南投嘉和里集會所前廣場宣講，包括內政部部長徐國勇、行政院中部辦公室執行長蔡培慧等接力上陣，藍綠兩黨都保握時間，做最後衝刺。

12日國民黨在恒吉宮媽祖廟派出立委馬文君、縣長林明溱、立委許淑華、江啟臣、謝衣鳯、國民黨文傳會副主委黃子哲、媒體人朱凱翔等人輪番上陣，廟前廣場擠進超過500人到場支持，宣講的立委來自中彰投，砲火猛烈直指中央拿中部600萬人來掐著中部人，高喊4個都同意、台灣才會更美麗。

同日民進黨也在嘉和里集會所前廣場宣講，內政部長徐國勇直指國民黨都在亂，過去執政10年不給人民公投，然後又推烏龍公投，我們才不得已主張公投綁大選，民進黨降低門檻讓國民黨受益，綁大選的歷史任務已經完成，到現在國民黨仍在亂，做政治鬥爭，因此呼籲全民投下4個不同意，台灣更有力。

4大公投倒數，南投縣過去都是藍營的鐵票區，加上中部縣市長期飽受空汙之苦，這次民進黨用擴大燃煤發電及藻礁來力挺核四公投，但南投縣長林明溱喊出「不要用中火架住中部600萬人的脖子」，激起南投縣民及中部人共鳴，拒當人體空氣清淨機，因此4大公投可望在藍營基層動員下闖關成功。