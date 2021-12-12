【LIVE直播】國民黨大咖合體秋鬥團體 力爭「四個同意」｜2021.12.12

國民黨今（12）日與秋鬥民團合辦「我同意！YES大遊行！」下午1點在自由廣場舉行，將走上凱道大遊行，儘管低溫大雨來襲，不到1點時捷運站出口已湧現人潮，自由廣場前旗海飄揚，已聚集超過2.5萬人。

國民黨表示，秋鬥今日登場，國民黨也舉辦「我同意！YES大遊行！」響應，許多民眾自發前來表達心中怒火，以及對「四個都同意，台灣更美麗」的支持。

國民黨指出，今日早上的北台灣大停電，過去許多專家學者曾警告民進黨政府，台電頻繁降壓將會造成電網系統潛在損傷，如今變電站爆炸導致缺電，情況已經非常危險！多次跳電、停電，早已顯示出民進黨能源政策的全盤失敗，許多民眾不畏風雨勇敢站出來，在滂沱的大雨之中，就是要站出來，讓民進黨知道人民的怒火正在燃燒。

國民黨表示，出於對食品安全、環保的擔憂，再加上今日早上北台灣大停電的事實，映照出民進黨能源政策的失敗，活動現場也有許年輕人湧現，目測青年比例超過三成以上，可見對於民進黨的不信任，已是跨世代台灣人的共識。現場民眾高舉「我同意」手板、貼上支持「四個都同意」的貼紙，許多人也搶拍粉紅色的超大型「健康寶寶豬」、「四個都同意大氣球」。

國民黨怒吼，在自由廣場前，為了台灣社會、為了我們的國家，超過2.5萬位民眾不畏風雨、風雨生信心，走上街頭，風雨之中人民的怒火正在燃燒。