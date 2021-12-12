南韓一年一度的影壇盛會「Mnet亞洲音樂大獎」（簡稱MAMA），於昨（11）日晚間盛大展開，現在吸引不少大咖明星前來共襄盛舉，女星在紅毯上的穿搭更是備受矚目。其中，32歲「少女時代」成員Tiffany（Tiffany Young）以一襲性感的黑色透視裝現身，立即成為全場的焦點。

Tiffany當天一現身紅毯，立即成為鎂光燈的焦點，只見她穿著一件黑色的蕾絲修身禮服，經過強光一照不僅全身透視，從肩膀穿越胸口一路挖空至側腰的性感設計，只她內搭黑BRA與惹火好身材若隱若現，加上Tiffany舉手投足間都散發女神的魅力，令網友看了直呼「太性感了」、「身材真棒」、「這套超好看」。

活動結束後，Tiffany也不忘在個人IG上曬出當天的穿搭側拍，除了分享在紅毯上的照片，她還不忘加碼送上在飯店及後台等待上台的照片。照片中，Tiffany躺在飯店的床上對著鏡頭擺出嫵媚的姿勢，火辣的北半球與腹部曲線一覽無遺，再度讓粉絲們暴動，紛紛留言「妳永遠是我的女神」、「女神的身材實在太好了」、「又美又性感的蒂芬妮」。

Tiffany自女團少女時代出道後，便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛，加上一雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉，讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後，人氣依然持續攀升，陸續發行多首暢銷英文單曲成功打進美國市場。不過近期她也受到疫情影響，中斷了美國的表演，但回到韓國後仍受到大批粉絲的歡迎。