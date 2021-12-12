2021新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽今(12)日在新莊棒球場及三重棒球場正式開打，本次賽事集結國內16支各縣市黑豹旗、高中棒球聯賽等強隊，賽事精彩可期。新北市教育局表示，市府近年來積極推動基層棒球運動，今年賽事來到第四屆，賽事即日起至18日將陸續舉行，活動皆免費入場，也將會有電視及網路轉播，民眾可至MOMOTV、智林體育臺及網路YouTube觀看。

教育局表示，賽事臉書粉絲專頁將同步舉辦冠軍隊伍預測活動，即日起至16日晚間10時前到粉絲專頁按讚，並於該則貼文留言「＃2021新北富邦國際城市U18棒球邀請賽_______隊拿冠軍!」，且分享此貼文於個人臉書並設為「公開」，只要預測正確就可獲得抽獎機會，活動將抽出6名幸運兒，獲得台灣三星電子提供的平板電腦、動固態硬碟及記憶卡等好禮。

另外，冠軍戰將在18日於新莊棒球場舉行，活動現場備有入場禮，現場也有抽獎活動，民眾若參與活動，有機會獲得三星硬碟、西雅圖咖啡禮盒、手信坊禮盒、主題毛巾等多項禮物，相關賽事即時訊息及相關贈獎活動，可關注「新北富邦國際城市U18棒球邀請賽」及「新北運動聚點」臉書專頁。