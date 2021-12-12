工研院、佳士達簽署MOU ，宣布進軍南非電動機車物流市場。（柯宗緯翻攝）

人口8千多萬、土地面積達16萬平方公里的南非，面臨減碳壓力，工研院和佳士達南非子公司COREX看準此一藍海商機，11日簽約合作，進軍南非電動機車物流市場，這項首度進軍南非市場的合作，將以智慧化電動機車的車隊管理，取代燃油機車，進行冷鏈物流配送營運，此一合作，也是台灣法人新創技術與國際企業合作，落實商業概念驗證的最好示範。

工研院和佳士達南非子公司COREX，11日在高雄展覽館簽約合署簽署合作備忘錄，針對電動機車物流車隊與營運系統的整合暨南非市場商業運用、及推動等面向，進行交流與具體合作，以達成互利雙贏的目標。

出席見證的經濟部技術處長邱求慧致詞指出，佳士達南非子公司COREX，是南非知名的電子產品通路、智慧物流、以及倉儲解決方案供應商，與COREX合作的工研院新創團隊歐浮，將負責以AI技術，提供智慧倉儲、冷鏈物流、車隊派遣管理，而工研院機械所的網連車隊，負責提供保修雲、保安雲等車用聯網技術，協助電動車隊各種商業營運管理。

邱求慧表示，南非人口8000多萬，面積高達16萬平方公里，地廣人稀，使用汽車運送成本太高，因機車方便於都市巷弄中穿梭，也符合消費者單次小量訂購的需求，此外，南非也正面臨節能減碳的巨大壓力，因此，引進電動機車物流，將是新的藍海營運模式。

他說，工研院與COREX的合作，正是國內產業創新的良好案例，這也是經濟部鼓勵法人新創的持續方向，特別是國內法人擁有充沛的研發能量、以及優秀的人才，一旦找到前瞻創新的題目，便勇於挑戰，創造可行的產品、市場、以及商業營運模式。

邱求慧指出，新創團隊的市場定位時，一定要放眼國際，以全球為目標市場，畢竟國內市場有限，而且，如果新創團隊的產品與營運，定位為國內市場，國際法人基本上是不會投資的，因此，一定要以全球為目標市場，創造更多的獨角獸。

COREX總經理盧宏志表示，南非是一個非常重要的戰略據點，COREX與工研院的合作，就是要把台灣最好的ICT引進南非，建構優質的營運管理平台，他相信，一旦南非這個重要據點順利攻下，非洲其它53個國家，也會自己找上門，希望提供服務。