資深媒體人「戰鬥藍」趙少康今日出席「YES大遊行」活動表示，蔡總統2024年就下台，結果在那邊喊2025年非核家園，根本是空中樓閣、畫大餅，到時核二、三廠若不延役，電一定不夠，核四不重啟，電價恐將漲一倍。

趙少康指出，今日上午變電所爆炸，雙北地區30萬戶停電，甚至好幾萬戶到下午才恢復供電，主因就是電不夠，不斷減壓減壓，只好減壓、降頻。

趙少康說，現在是12月，等到明年夏季時又該怎麼辦？蔡總統2024就下台，結果喊2025非核家園，有如空中樓閣畫大餅，自己可以保證蔡政府絕對做不到。

趙少康表示，綠能、非核當然好，但做不到又有何用？如果核二、核三不延役，台灣電一定不夠，核四不重啟，電價會漲一倍，請蔡政府好好檢討。

趙少康指出，若對蔡政府、蘇內閣、民進黨不滿意，就把蔡政府的期中考當掉，12月18日公投，投下4個不同意，展現民意。