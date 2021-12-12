走路千萬別邊走邊滑手機。近日網路瘋傳一段畫面，一名頭戴安全帽、穿粉紅蕾絲短裙及高跟鞋的女子，下樓梯時因太專注滑手機，下一秒竟滑倒，從高處摔落地面，藍色的丁字褲直接曝光，19秒影片引發上千網友朝聖留言。

一名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》分享影片，從影片中可見，一名名頭戴安全帽、身穿粉紅蕾絲短裙、絲襪及高跟鞋的女子，正要從某大樓的大門口下樓梯，由於她邊走邊滑手機，因此才走到第二階，就從樓梯上方跌落地面，整個人呈現大字型，趴臥在地。

雖然看上去並無明顯外傷，但當天的風勢較大，女子從樓梯翻滾下來時，裙子也被風掀起，造成大走光，藍色丁字褲一展無遺，一旁經過的民眾見狀，本來想要上前幫忙，但似乎是看到女子的內褲，疑似不好意思而遲疑。

19秒短片曝光，引發逾8千名網友笑翻，紛紛留言，「抱歉！我嘴角忍不住上揚了」、「不能只有我看到快笑死」、「我一直重播，已看8次」、「2021年最華麗跌倒」、「樓梯：當時就挺突然的」、「這就是走路不要滑手機的原因啦」、「好險戴著安全帽，認不出來」。但也有不少人質疑影片的真實性，「我滿好奇為何會剛好錄到？是行車記錄器嗎？」、「感覺是演的」、「感覺好像是故意的？怎麼會有人那麼剛好拍到」。

留言中有網友則PO出另一段影片指出，同樣的場景，也有一名女子從樓梯摔落，也剛好穿丁字褲，只不過顏色是粉紅色的，短裙和絲襪則換成黑色的，網友直呼「這一切都是演的吧！哪有這麼巧的事，又不知道是哪一個網紅在拍片搞流量」、「那是故意，演出來的，所以旁邊的民眾才會『見死不救啊』」。