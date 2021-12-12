正在英國訪問的日本外務大臣林芳正，今天跟韓國外交部長鄭義溶短時間交談，說明日本對前徵用工及慰安婦等問題的一貫立場，強烈要求韓國方面適當因應，但雙方對此並無交集。

日韓關係受到慰安婦及「前徵用工」（遭日本企業強徵的南韓勞工）訴訟問題等惡化，持續日本外務省官員所形容的「二次大戰以來最糟狀況」。

日本放送協會（NHK）報導，這是林芳正與鄭義溶首度以外長身分面對面交談。

林芳正為出席七大工業國集團（G7）外長會談訪問英國，在受邀參加晚餐會的鄭義溶提議下，兩人站著進行短時間交談。

林芳正在過程中說明日本政府對前徵用工及慰安婦等問題的一貫立場，強烈要求韓國方面適當因應；鄭義溶也基於韓國方面的立場進行說明。

不過，針對因應北韓情勢等，兩人再度確認日韓及日美韓合作的重要性；為讓日韓關係重回健全關係，兩人也對加速外交當局間協議與意見溝通達成一致看法。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101212