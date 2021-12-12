台南市鹽水區為小番茄重要產區，其中又以出產「帥哥番茄」品種最為盛行。（張毓翎攝）

鹽水區農會今天在歡雅意麵場舉辦產業文化活動，現場舉行番茄評鑑比賽。（張毓翎攝）

鹽水區農會綠色照顧站今天開幕。（張毓翎攝）

台南市鹽水區為小番茄重要產區，其中又以出產「帥哥番茄」品種最為盛行，正值產季初期，鹽水區農會為協助農友擴展通路，首次設置番茄集貨場，並與全台最具規模的蔬果截切廠「福和生鮮」簽訂採購合約，12日在農會歡雅意麵場舉辦啟動儀式，為產地合作揭開序幕。

鹽水區農會今天在歡雅意麵場舉辦產業文化活動，現場除了舉行產地採購合作啟動儀式、綠色照顧站開幕、番茄評鑑比賽，還有番茄糖葫蘆DIY、在地鮮果鹽地番茄及意麵品嘗等活動，吸引許多民眾到場嘗鮮。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，鹽水的小番茄產地，主要集中在飯店里麻油寮一帶，其屬鹽份地帶，土壤鹽鹼性高，生產出的小番茄果實厚度高、口感微酸，甜度高，風味佳，採收下來的小番茄，有些農民會自行宅配、銷售，部分則運銷到批發市場。

邱子軒提到，由於批發價格常受市場波動起伏，因此農會想成立集貨場，並建立「鹽地帥哥番茄」的品牌形象和行銷通路，提高農產品價值；這次簽署合作的福和生鮮農產公司來自新北，供應對象包括大型量販店及超商通路。

台南市長黃偉哲到場見證，他說，福和生鮮是全台數一數二最好的生鮮蔬果截切公司，在各大超市、超商的通路裡也非常強，很開心能看到福和與鹽水農會締結合作協議，讓全台各地的消費者都能品嘗到台南鹽水的優質番茄。

邱子軒說，目前番茄集貨場合作農友共17名，包含一般生產及產銷履歷認證番茄種植面積，共計21公頃，希望透過集貨場的建置，為鹽水小番茄產業創造新的里程碑。