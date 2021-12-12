五月天與劉若英合體演出帶來回憶殺。（相信音樂提供）

告五人合作五月天石頭。（相信音樂提供）

白安在澳門典禮現場演唱金曲。（相信音樂提供）

五月天11日在騰訊音樂娛樂盛典（TMEA）獲得「年度最具影響力團體」、「年度最具人氣在線演唱會」兩項大獎。五月天一向關注新生音樂力量，表示「越來越多的樂團展現出了非常多的音樂能量，希望關注五月天的大家給他們多一點掌聲和鼓勵」，阿信也透露「預計五月天今年也會陪伴大家跨越2022，希望大家期待」。

在台北會場，五月天帶來〈我不願讓你一個人〉、〈我不願派對動物〉，阿信也在臉書透露最近每天跟哥兒們混在一起練團、錄音、討論編曲以及打屁，預告了將在高雄「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，和歌迷共度12月25、26、31、迎接2022年1月1日。

劉若英憑新專輯同名主打歌〈各自安好〉奪得「年度最佳情歌演繹」獎項，她感性說：「謝謝在這音樂路上一路都幫助我、相信我的人，謝謝我的歌迷，真的好久沒有面對面唱歌給你們聽，希望很快會發生，讓我為你唱首歌。」

她演出一段「情歌回憶殺」，從〈各自安好〉到〈當愛在靠近〉、〈成全〉，表達對歌迷的思念，尤其當她與五月天合體演唱膾炙人口的跨世代情歌〈後來〉時，更是將情緒帶至高潮。而劉若英身穿格子西裝搭配不規則剪裁的「百褶裙」，現場漫天落下的紙花重現了歌詞裡的梔子花瓣落在百褶裙上，被許多粉絲看出她的巧思。

白安出席TMEA澳門現場，開場表演〈是什麽讓我遇見這樣的你〉，她也利用這趟澳門之行與妹妹相聚，二人享受當地美食，在忙碌中感受生活的小確幸，近期專注於新歌製作的她，在2022年將帶著新專輯和歌迷見面。

告五人則帶來《運氣來得若有似無》中的〈唯一〉，在MV中出演男主角的石頭，在這次表演中擔任吉他手，令粉絲驚喜不已。告五人表示很榮幸歌曲得到大家的喜歡，雲安說：「被一千萬個人收聽會有一千萬次的榮幸，也很高興大家能聽懂這些歌中的故事。」