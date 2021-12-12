直播行業迅速竄起，有網友透露，大學朋友當上直播主，雖然粉絲數不多，但每月收入可達6位數，讓她非常震驚，好奇詢問當直播主是不是真的很好賺，不少網友都表示認同，但有網友表示，直播雖賺得快，但也很靠運氣，要做得長久很不容易。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，大學時她的好友當上直播主，雖然不會刻意露身材，也只有約1000名粉絲，但每個月可以賺到6位數的收入，讓她相當震驚。

原PO說，雖然賺到6位數人人稱羨，但賺得越多花得越快，因為這些錢還要買禮物送粉絲等，且有其他朋友表示，直播主的粉絲數越多，就可以賺到越多錢，甚至賺到百萬也不是問題，讓她非常好奇，當直播主是不是真的那麼好賺。

文章一出很快就吸引網友熱議，「是真的喔，大主播月收百萬不是問題」、「我朋友的朋友做直播買了2間房，給你參考」、「看個人能力、粉絲抖內多，多少都有可能」、「真的好賺，我是各種活動都沒上榜的奈米主播，每個月都有7、8萬了，主播隨隨便便月收都20萬以上跑不掉」。

不過也有網友指出，直播賺錢速度快，但也很靠運氣，要做的長久很不容易，「其實蠻靠運氣的，疫情影響後競爭很大」、「現在直播已飽和狀態了，想賺到六位數應該要有相當才藝與幽默風趣才能吸引到觀眾」、「真的沒這麼容易，一個月要播到規定的天數、時數才有幾千塊保底，除非大主播不然真的累爆」。