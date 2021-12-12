因碰撞力道猛烈，自小客車頭嚴重毀損。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市蔡姓男子12日清晨開車行經東區振興路、旱溪西路時，疑闖紅燈撞上停等區的3名機車騎士，幸好傷者都是輕傷，無生命危險。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

驚悚！綠燈剛起步 3機車被剎不住的自小客車撞飛

台中市東區振興路與旱溪西路口12日上午7點多發生自小客疑剎車不及撞上3輛正要起步的機車，其中一輛機車甚至被卡在自小客車頭前方，幸好3名機車騎士送醫後都只是擦挫傷，無生命危險；肇事的28歲蔡姓駕駛向警方表示，行駛到路口已轉為紅燈，煞車突然失靈煞不住才往前衝，唯警方表示確實的肇因及相關責任歸屬，將進一步鑑定釐清。

這起驚悚的交通事故發生在今天清晨7點多，28歲蔡姓男子當時駕駛白色豐田自小客，沿東區振興路往太平區方向行駛，途中行經振興路與旱溪西路口時，當時燈號已為紅燈，但自小客因不明原因突往前衝，直接撞倒從旱溪西路口綠燈起步往太平方向3輛機車。

因碰撞力道猛烈，其中兩輛機車噴飛，另輛機車則卡在車頭前下方，除自小客車頭嚴重毀損，3輛機車也分別受損，現場汽機車零件散落一地，令人怵目驚心。

這起事故也造成37歲的黃姓女騎士臉部受傷、33歲的涂姓騎士手腳擦挫傷以及32歲的潘姓女騎士臉部及腳部受傷。轄區第三分局交通分隊獲報趕往處理，立即將受傷的3名騎士送醫，所幸經治療後均無大礙。

警方表示，蔡男及3名騎士經酒測均無飲酒反應，蔡男自述表示，才剛自工廠上完大夜班準備開車回家，途中見該路口已轉為紅燈時，因煞車突然失靈煞不住才往前衝；至於確實的肇因及相關責任歸屬，將由警方進一步鑑定釐清。