有媒體日前接獲民眾黨人士爆料，文宣部主任柯昱安曾用5組帳號在PTT發文帶風向，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲11日表示，如果媒體要講柯昱安怎樣，當事人就出來自己開記者會，應付媒體的詢問。對此，民進黨台北市議員簡舒培直言，如果柯昱安是民進黨籍，柯文哲難道不會繼續要求一人一信，要民進黨給交代嗎。
簡舒培今（12日）在臉書發文表示，柯文哲指控別人花錢養網軍，拿不出證據，現在其網軍被抓到了，柯卻說是個人問題，揮出次元刀切割撇清責任，但柯昱安不論任職在市府或是民眾黨黨團副主任，都是柯文哲任命，領的都是政府的預算，人民的血汗，這樣合理嗎？
簡舒培批評，現在柯昱安被抓到了，柯文哲只要柯昱安說清楚，就想逃避責任？如果柯昱安是民進黨籍，柯文哲不會繼續要求一人一信要民進黨給交代嗎，還是因柯昱安有民眾黨黨證，遇到自己人就不用查？
對於柯昱安被爆料在PTT當網軍，柯文哲11日受訪時表示，他比較主張公開透明，媒體要講柯昱安怎樣，當事人就自己出來開記者會，面對記者詢問；柯昱安受訪時則否認自己是網軍，也沒有使用政府資源來操作網軍。
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