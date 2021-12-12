告五人得知獲2021 MAMA獎項肯定，開心無比。（相信音樂提供）

告五人在韓國流行音樂年度盛事「2021Mnet亞洲音樂大獎」（2021 MAMA）中脫穎而出，昨（11日）獲「BEST ASIAN ARTIST – Mandarin」（最佳亞洲藝人 – 華語）殊榮，是該獎創立以來首位獲獎的樂團。告五人收到這份特別的「耶誕禮物」，心情又驚又喜，謝謝歌迷伴他們一同成長。

告五人所獲的「最佳亞洲藝人 – 華語」獎項，過去得獎的有蔡依林、王力宏、郭富城、陳奕迅、孫燕姿、林俊傑、莫文蔚、李榮浩、鄧紫棋等人，告五人能在眾多華語音樂人之中奪魁，實屬不易。不過考量疫情影響，告五人越洋領獎，主唱雲安興奮地說：「很開心很榮幸能獲得此殊榮，謝謝我們歌迷一直以來的陪伴，期待有一天可以到韓國去演出。」

熱愛美食的他還不忘補充：「我好喜歡吃醬螃蟹！」主唱犬青充滿感激：「謝謝大家的支持！全世界最溫暖的是哈瓜（告五人粉絲暱稱），未來我們三個也會繼續地出現在大家的人生當中，陪伴大家！」鼓手哲謙則說：「當下榮獲這個獎項的瞬間，開心到說不出話！」會不斷精進自己，用歌曲陪伴大家。

告五人今晚（12日）將唱進2021新北歡樂耶誕城，帶來〈在這座城市遺失了你〉、〈愛人錯過〉，更首唱近日討論不斷的影集《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉，同時宣布單曲將在13日上架各大音樂串流平台，告五人接下來將在台北陪伴粉絲迎接新年，明年也將帶來3場「在這座城市遇見了你」巡演。