富邦悍將季後的人事大地震，也連帶影響到其他球隊的教練團，除了從中信兄弟挖來丘昌榮外，近期還傳出其他教練也會被富邦挖角，兄弟領隊劉志威認為，季後各隊人事變動、補強是很正常的事，但這應該是檯面下的事，不解這次的操作模式，「說實在這實在是造成很大的困擾，不只是我們、當事人，相信富邦那邊也是，總覺得這樣的方式不是很恰當。」

在丘昌榮轉戰富邦執教後，近期兄弟教練團頻頻遭到點名，有媒體就直接點名投手教練王建民、林恩宇及守備教練黃泰龍等人也將轉戰富邦。

對此劉志威表示，球季結束後，各球團做些人事調動或是補強，這都是職業運動很正常的事，「只是照理來講，這應該是檯面下的動作，應該是有真的去尋論、討論，有真的動作後才開始報導。但我現在感覺是還沒有動作、討論、結論，媒體就開始點名，這都會造成大家的困擾。」

劉志威無奈道：「我不清楚是哪個環節出問題，說實在這造成很大的困擾，包含我們球隊、當事人，甚至富邦那邊，總覺得這樣的方式不是很恰當。」

雖然近期自家教練頻頻遭到點名會被挖角，但劉志威強調，球隊仍會照著原本的計畫去走，不會因為媒體報導而提前作業，「我們還是會按照我們的步驟，按照每年季末的時間點去談教練安排、合約，不會因為媒體報導就去做很大動作，或是特別做什麼事。」

被問到是否會想保留目前現有教練團？劉志威表示，球隊不管是球員還是教練，一直都是有計劃地做培養，所謂的農場不只是球員，教練也一樣，「既然是我們培養的，我們當然會想留他們，但像是丘哥（丘昌榮）這個，如果他出去對整個環境、其他球隊有幫助，我們也是樂觀其成。」他強調，有人離開或是續留都是很正常的事，「但重點是我們有沒有準備好足夠的人員。」

在丘昌榮確定離隊後，兄弟教練團勢必要有人補齊空缺，劉志威說：「這不過是禮拜五才發生的事，這幾天球隊也還有活動，內部一定會有討論，但這是之後陸續去做。」