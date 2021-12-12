中研院前研究助理案16816感染，終止本土連續35天＋0紀錄，中央流行疫情指揮中心總共匡列105人居家隔離、34人自主健康管理，今天採檢結果全數出爐，皆為陰性。另外還有340人列為自我健康監測，應該採檢的120人也全數陰性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前案16816感染方式仍在調查中，目前仍不排除實驗室內交互感染、環境感染的可能性。自我健康監測人數是否再增加，將持續由衛生單位評估。

有專家呼籲，應該因應Omicron縮短第三劑疫苗接種時間，莊人祥表示，目前是否縮短接種時間，該項議題也列為ACIP會議題目已經在討論中，做出結論後就會公布。

由於昨天國內出現3例Omicron個案，分別來自史瓦帝尼、英國、美國，但僅有史被列入高風險國家，有專家質疑是雙標，莊人祥表示，由於英美的疫情，Omicron尚未成為主流病毒株，將會持續觀測，一旦成為該國主流，無論任何國家，都會列為高風險國家。