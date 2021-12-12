中華大學副校長解鴻年（左起）、聯電榮譽副董事長宣明智、前新竹市長林政則、前新竹縣長林光華、台灣產經建研社理事長洪奇昌、摩斯漢堡董事長林建元，出席新竹縣政府舉辦的竹縣跨「市」代高峰論壇。（莊旻靜攝）

新竹縣、市合併議題自今年9月開始發酵，新竹縣政府12日於新竹喜來登大飯店舉辦竹縣跨「市」代高峰論壇，邀請不同產業的居民、學生與會，新竹縣長楊文科、前縣長林光華、前新竹長林政則、聯華電子榮譽副董事長宣明智、台灣產經建研社理事長洪奇昌、摩斯漢堡董事長林建元、中華大學副校長解鴻年等人也與會。

林光華認為，財政收支畫分法的修法比大新竹合併更為重要，他也曾向蔡英文總統建言，她已成功連任，要留下的是歷史定位，而財畫法若成功修法，全台各縣市只會贊成，應由行政院責成專業人士討論，就各縣市的特色、遇到的問題，做合理正確的分配。

林光華也說，苗栗縣長徐耀昌在先前的座談會，講出新竹市長林智堅聲稱要把竹南、頭份併入大新竹市，其餘則併入台中，林光華也說「我真的很難想像」並稱他（林智堅）這個話「被徐耀昌這麼講，真的一文不值」。林光華也說，如果現在縣市合併，「我們可以宣布楊文科已經連任成功」但他也笑說，作為民進黨創黨人之一，「我也不太樂見」。

林政則也說，縣市合併要以地方制度法門檻作為考量，他近期也詢問過林思銘，在立法院目前的會期，也尚未提出修法的討論，他認為縣市合併應「莫忘初新、事緩則圓」。宣明智也以企業購併、學校合併舉例，他認為可合作先行，有好的機會、計畫，不用等到合併再做。

洪奇昌則談及國土規畫的變化、產業發展及進出口的重要性，他認為，台灣為出口導向國家，需站穩兩隻腳，一隻是穩定和平的兩岸關係，另一隻則是產業競爭優勢，他個人也樂見直轄市整併，建立台灣西半部的科技廊帶，成為最具有競爭優勢的國家。

解鴻年則表示，新竹縣、市及苗栗縣的國土計畫都是獨立而非合併，沒有從高度思考整合，「如何談合併的可能？」他認為有機會推動整合型機制，而非直接邁向合併的政府，如何推動合作更重要。

林建元則以韓國大田市的發展為例，韓國曾向台灣取經，後以中央特區為概念，養大、做好科技園區，他認為科技園區發展至今，不僅依賴中央，也要與地方合作，因此建議楊文科，合併務必爭取升格，即使不合併，也應爭取新竹縣升格為直轄市。

林光華後續也提及璞玉計畫及科學園區三期發展的重要性，楊文科在結語時也表示，這兩計畫牽涉到未來竹北及生醫園區的發展，也攸關竹科不少廠商的土地需求，希望內政部盡快審核通過。

合併升格牽涉到國土發展及財政收支畫分法，楊文科也說，希望中央做合理的修訂，無論未來是否合併，竹竹合或是竹竹苗合？楊文科也說，會列入下次縣府施政計畫推動。