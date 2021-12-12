和平國小學童在優質照明環境下認真唸書。（矽品提供／王文吉台中傳真）

和平國小學童專心聽著老師講解節能減碳的重要。（矽品提供／王文吉台中傳真）

施工人員拆除和平國小校舍內的老舊燈具。（矽品提供／王文吉台中傳真）

施工人員小心安裝LED燈具，並重新檢修電力線路。（矽品提供／王文吉台中傳真）

台中市和平區和平國小與矽品精密合作校園LED燈汰換計畫，全面汰換老舊燈具，除降低電費，也保護孩子視力以防止傳統燈具常有的昏暗與眩光問題。適逢12月14日世界節能日，矽品透過實例結合2050淨零碳排時事，將節能減碳理念扎根偏鄉孩子，讓守護地球從小開始。

因應極端氣候對人類的威脅，全球已有128國家宣示2050年達成淨零碳排來減緩氣候變遷。節能減碳為半導體產業近年推行環境永續之首要課題，矽品精密早在2007年就啟動節電措施，2013年開始導入ISO 50001能源管理系統，持續在生產與廠務設備提升能源使用效率。

矽品統計，2020年總節電量2萬8179仟度，節電量相當於1萬4343公噸碳排放量，約為37座大安森林公園碳吸收量。在拯救地球刻不容緩的當下，邁向淨零從低碳到零碳做起。

矽品精密秉持著社會共好的永續精神，連續14年關注偏鄉學校。今年6月疫情期間和平國小有一半學童因各種因素須到校上課，但缺乏電腦而影響學習，矽品精密得知後於3天內快速捐贈全新平板電腦到校，解決同學學習問題。

但此同時，矽品發現校區有照明不足的問題，因此將校園LED燈汰換計畫的首站選定在和平國小，選定校外教學期間進行汰換作業，除拆除老舊燈具，並重新檢修電力線路，再依照計劃安裝LED新燈具及調整照明方向。

矽品精密環安衛處長莊欽傑表示，為保護孩子們的雙眼，選定高效能、高經濟效益與高環保成效之LED燈，不僅耗電功率明顯降低，減少電費支出及碳排放量，且使用壽命較長可降低更換頻率，更重要的是不含有毒化學物質或有毒氣體，有效降低廢棄時對環境的負擔。

和平國小教務主任詹政宏表示，傳統燈具改為LED燈，可明顯感受到教室比以前明亮許多，學生們閱讀書籍，不再有照明不足的情況，老師更藉此良機跟學生們介紹節能減碳也能保護地球的重要觀念，學生們開心地展露笑容。

矽品表示，校園LED燈汰換是長期計畫，未來優先以偏鄉小學作為服務對象，並將偕同專業人員到學校現場勘查活動教室、美術教室、圖書室、餐廳及檔案室等學生主要活動區域的照明狀況，並與校方共同規劃燈具的汰換。