民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，牽扯出綠營網軍產業疑雲，政商界許多大老出席其母告別式，讓各界好奇到底是誰在為林秉樞撐腰。2020年立委選舉得票數第一高票的民進黨立委何欣純日前遭爆也曾單獨與林秉樞用餐，今（12）日她針對該張照片回應，說本來以為是一群人吃飯，抵達後才發現竟然是兩人單獨用餐。

台中市議會日前進行總質詢時，市議員李麗華表示台中市的治安在全台可算是中段班，不捨員警被民進黨罵得一文不值，秀出一張何欣純與林秉樞單獨在包廂內用餐的照片，批評「民進黨看到同黨的高嘉瑜被打得遍體是傷，卻沒罵治安不好」。

何欣純昨日接受《中天新聞》採訪時表示，當天是兩人第一次見面，是利用立院中間休息的時間外出用餐，地點就在立法院附近，兩人只有聊時事而已，沒有多談什麼。

綜合媒體報導，何欣純今日再度回應此事，指出林秉樞多次致電辦公室邀約，她原本以為是一群人一同用餐才會赴約，照片則是對方請服務生用手機拍攝，認為就是民代與民眾的普通合照而已，不用多加臆測。

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