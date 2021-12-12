台東縣青少年發明科技競賽邁入第7屆，今年特別加入「課桌椅再生利用」項目，期盼藉此培養創意思維，發展學生的多元潛能及解決問題的能力。（蔡旻妤攝）

台東縣青少年發明科技競賽邁入第7屆，今年特別加入「課桌椅再生利用」項目，期盼藉此培養創意思維，發展學生的多元潛能及解決問題的能力。（蔡旻妤攝）

台東縣青少年發明科技競賽邁入第7屆，除了往年的發明競賽以及科技創意實作競賽，今年特別加入「課桌椅再生利用」項目，透過創意發想將舊桌椅應用於日常生活中；縣府教育處表示，這是歷屆參展學校與作品最多的一屆，期盼藉此培養孩子創意思維，發展學生的多元潛能及解決問題的能力。

由嘉義縣溪口國中及新生國中呈現精采的無人機群飛表演揭開序幕，現場驚呼不斷。今年競賽活動由公東高工和新生國中承辦、豐田國中及桃源國中協辦，現場除了縣內學生的參賽作品之外，也邀請嘉義縣溪口國中及北藝大等作品交流參展。

今年度青少年發明競賽共有國小32件、國中64件、高中職15件共111件作品進入複賽，科技創意實作競賽有12校18隊參加決賽，競賽項目除了「模型組」和「概念組」之外，特別新增「課桌椅再生利用組」，由於台東縣府今年底已全面更新縣內國中小學課桌椅，學生發揮創意將舊桌椅改造為木偶戲戲台、推車等，讓課桌椅得以再度循環使用。

受邀擔任評審的美商3M台灣子公司技術長陳君杰表示，科學充斥在生活當中，改善生活也是科技發展的重要意義，此次參賽作品多是從生活中發現問題，並動手實作、發揮創意解決問題，相當出色，他也鼓勵學生，「多一點觀察、多一點堅持，只要時刻對事物保持好奇，科學一定會讓你的生活過得更好。」

縣府教育處長林政宏指出，創意思維逐漸受到台東各校重視，青少年發明科技競賽已邁入第7屆，也是歷屆參展學校與作品最多的一屆，「畢竟他們還是國、高中年齡的孩子，目的並非在於學生是否真的開發出某種未來商品」，科技競賽呼應108課綱的精神，期待是學生可以藉此培養創造發明的精神與創意思維，並給予對創造發明有興趣的學生展現自我的舞台。