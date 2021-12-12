孫盛希與無神演員合照，左鄭元暢，中孫盛希，右柯佳嬿。滾石唱片提供。

九澤CP拍攝片頭曲「最後一秒鐘」MV。滾石唱片提供。

孫盛希為末日愛情影集《無神之地不下雨》打造片尾曲〈雨不停．流〉，並獻出戲劇處女秀，客串演出被惡靈「白腳印」附身的女歌手，她表示：「第一次演戲很緊張，記得拍攝時天氣非常冷還下雨，連續拍了兩天夜戲到半夜，那場戲很大的場面，我又是一個站在中間的重要角色，旁邊有許多群眾演員。而且因為演的是被惡靈附身的狀態，眼睛要一直盯著前方不能眨，眼睛很痠，很怕因此NG。」同時也非常感謝演員的照顧，女主角曾之喬安慰她說雖然是沒台詞、看起來簡單的戲，但演起來很不容易。男主角傅孟柏更貼心的把自己專用的椅子讓給她坐著休息，讓她直呼感動！表示雖然天氣很冷，但心裡感到很溫暖。

孫盛希表示，若未來有機會也會想繼續嘗試演戲，特別想演出穿校服談戀愛的學生角色，或是像韓劇《Penthouse上流戰爭》中可以耍狠的壞女人角色。

另外演唱片頭曲〈最後一秒鐘〉的九澤CP，MV於11／12上架，隨即登上Youtube發燒影片排行前十名，目前觀看數已破百萬，MV也特別規劃陳零九演奏鋼琴、邱鋒澤彈奏吉他，彷彿回到2019年的代表作〈天黑請閉眼〉。這是九澤CP首次一起為戲劇演唱歌曲，與最佳夥伴製作人張暐弘共同創作，3人搭檔已共同創作六首以上的暢銷歌曲，默契十足，這次創作過程也非常順利，比起工作更像是和朋友一起玩音樂的感覺。

邱鋒澤表示：「很難忘零九拿著他的韻腳字典跑到錄音室的那天，當時3人同步在發想很多東西，覺得我們很熱血，也很難忘！」而這首歌的誕生是陳零九在搭計程車時哼出了副歌旋律，僅花了一天就寫完了，他們還笑說：「自己寫完也覺得怎麼蠻好聽的！」