睽違11年！中信兄弟奪隊史第8座總冠軍 台中封王遊行

中信兄弟暌違11年奪下中職總冠軍，12日在台中舉行「十年一刻」封王遊行及球迷感謝祭活動，封王遊行吸引約10萬人參與，遊行途中鞭炮、汽笛聲、喇叭聲、球迷歡呼聲不斷，球迷還不時比出「阿強的禿頭」手勢，車上的球員也開心地回應球迷。

兄弟在今年台灣大賽拿下4連勝，橫掃尋求衛冕的統一獅，奪下隊史第8冠且是中信入主球隊首冠，今天舉行封王遊行及球迷感謝祭活動。

封王遊行從台中市政府出發，市長盧秀燕也到場支持，去年盧秀燕與副總統賴清德打賭，結果兄弟遭到獅隊逆轉，盧秀燕戴上獅子頭套出席活動，今年兩隊再度在總冠軍交手，結局卻是大不同，盧秀燕說：「謝謝兄弟讓我今年不用再戴獅子頭套。」並預約連霸，明年同樣地點不見不散。

12點30分遊行車隊從臺中市政府出發，沿市政路、惠中路、青海路、文心路、崇德路遊行，最後到終點洲際棒球場，沿途上球迷熱情支持，不只機車、腳踏車甚至還有人出動滑板車，數千台車一路跟隨車隊前進，還有人用跑的跟著遊行車隊。

看到球迷熱情的支持，兄弟教練、球員及啦啦隊女孩也向大將揮手致意。下午登場的球迷感謝祭活動，預計破萬人進場參與。

中信兄弟今天在台中舉行封王遊行。（鄭任南攝）