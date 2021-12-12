洛杉磯湖人隊本季打得跌跌撞撞，一向支持詹姆斯(LeBron James)的ESPN球評帕金斯(Kendrick Perkin)也看不下去，他在《First Take》直言：「（湖人）他們沒資格被談論，他們現在打得不好，他們沒有取得被談論的資格，因為他們是垃圾。」這個話說得相當重，不過帕金斯認為原因並不是在詹姆斯身上。

帕金斯說：「我是在說安東尼戴維斯(Anthony Davis)，他必須給我好好當個男子漢出去要球。湖人進攻的最佳狀態就是安東尼戴維斯在低位的時候，如果湖人還想要出頭，還想要我們繼續談論他們，就得多把球傳給AD。」

TNT球評巴克利(Charles Barkley)最近也出言批評安東尼戴維斯，他認為湖人吃敗仗的原因不在總教練佛格(Frank Vogel)而是戴維斯。「戴維斯得表現更好一些，如果湖人需要變得更好，首先他就得變更好。在我看來，他沒有做到應該做的事情，也就是打出聯盟前5等級的表現！」

帕金斯仍然肯定戴維斯的戰力，只是認為他不夠積極。帕金斯推文補充：「除非湖人來個5連勝，或是勝場數比5成勝率再多出5場，他們沒資格浪費電視節目的時間，現在他們就是一團垃圾（HOT GARAGE）!」帕金斯可能氣到把字都拼錯了，他提到國王和火箭反而是比湖人更值得談論的球隊。巴克利也說，湖人已經不像是能夠與太陽、勇士相提並論的球隊了。湖人目前14勝13敗，位居西區第6。