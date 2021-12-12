基隆年約20歲林姓女子在交友軟體認識一名男子，雙方曖昧長達一段時間，當林女認為時機成熟，約對方見面時，男子才稱在酒店工作，要見面必須購買點數認證身分，林女不疑有他，前往超商購買3萬元點數，男子收到後，才坦言是騙局，並虧「以後不要那麼單純」，林女氣得報警。

據了解，林女約對方見面時，男子表示，自己在酒店上班，行程都由公司安排，如果要見面，必須先花錢請假，若偷跑會被砍，並傳送數張血腥照。接著女子又接到男子酒店經理電話，對方稱，可以透過購買3萬元點數認證身份，兩人就可以見面。男子也向林女表示，見面後會將3萬元全數歸還。

林女得知後，立即前往超商購買價值3萬元Gash點數，並把序號等資料傳給男子，直到點數確定匯入，男子才坦承，「我不能見你，這是一個騙局」，林女驚覺自己遭騙後，苦苦哀求還一點錢，否則無法過生活。男子則回應自己無能為力，並反虧「你當作是一個教訓」、「以後不要那麼單純」。

基隆市警察局刑事警察大隊指出，很多年輕人利用網路社群與通訊軟體上網交友，卻成了詐騙集團的目標，詐騙集團採取假交友真詐財方式，先在網路上與被害人搏感情或談網路戀愛，取得信任後，再相約見面，若網友要求以遊戲點數或其他對價商品支付「見面費」，百分百是詐騙，提醒民眾結交網友應提高警覺，若有任何詐騙疑義，最好報警或向165反詐騙專線查詢。