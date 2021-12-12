美國線上「民主峰會」昨天落幕。中共黨媒今天發文稱「『民主峰會』慘淡收場」，又批評民主峰會邀請台灣官員及香港民主運動領袖是「粗暴干涉中國內政」，將民主人權工具化、武器化。

由美國總統拜登提倡舉辦的首屆民主峰會上，政務委員唐鳳及駐美代表蕭美琴受邀與多國領袖共同線上與會，此外，流亡海外的香港「反送中」領袖之一羅冠聰也受邀出席並發表演講。

中共人民日報今天發表署名「鐘聲」的文章表示，美國舉辦的民主峰會「毫無民主可言」，並指責美方打壓他國、分裂世界、抹黑中國、挑戰一個中國原則。

文章說，美方肆意揮舞所謂「民主」、「人權」大棒，粗暴干涉中國內政，遏制打壓中國，正是將民主人權工具化、武器化的鐵證。

文章認為，民主峰會上的「反中亂港份子」、「台獨份子」，「甘當美國的政治傀儡，只會將自己釘在歷史的恥辱柱上」，美國則公然挑戰「一個中國」原則，干涉中國內政，說明民主峰會是在假民主之名行打壓他國之實。

文章還說，「台灣當局企圖『倚美謀獨』，美方一些人有意搞『以台制華』，才是當前台海局勢面臨新一輪緊張的根源」。

這篇文章表示，尼加拉瓜10日與中國復交，「再次表明同中國建立和發展外交關係是時代大勢，任何勢力都無法阻擋」，而美國的制裁「根本嚇不倒中國和中國人民」。

文章說，近年來，美方頻以各種藉口對中國進行單邊制裁，不但從未奏效，只會讓中國更加堅定不移做好自己的事情，「讓中國人民更加團結一心把祖國建設得更加強大」。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1101212