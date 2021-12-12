前總統馬英九。(張薷攝)

國民黨12日舉行「我同意！YES大遊行」，參與民眾沿途高喊四個都同意，現場氣氛熱烈。（劉宗龍攝）

前總統馬英九今日出席「YES大遊行」活動表示，2016年自己卸任時，再生能源已達4.8％，蔡政府執政6年，只成長0.7％，卻冀望2025年能達到20％，難怪美國人說這是「遙遠的夢想」。

馬英九指出，國民黨要反萊豬，但並沒有反美，結果外交部、經濟部拼命說「反萊豬會影響外交、參加國際組織」，這都是亂講。CPTPP美國根本不是會員，也不會管這些事，更重要的是，國民黨並未反美，是反萊豬，美國豬肉還是可以進。

馬英九說，美國80％出口的豬肉都不是萊豬，但農委會主委陳吉仲居然宣稱「萊劑等於是人的保健品」，若陳吉仲這麼喜歡，就自己多吃點，但在蔡政府底下，這種人居然還能繼續當政務官。

馬英九表示，《憲法》第17條規定很清楚，選舉罷免創制複決，放在一起一點壞處都沒有，不但省錢還能讓更多人參與，結果後來輸了公投就要改，過去民進黨立委蔡同榮一生推動公投，又有「蔡公投」之稱，結果碰到蔡總統就變成「蔡殺頭」。

馬英九指出，蔡政府現在又宣稱三接站不影響桃園藻礁，結果立委專家去勘查，卻發現鋼樑直接插在藻礁上，執政黨根本是在騙。

馬英九說，經濟部長王美花又說「若不蓋三接站會減少170億度的電」，最好的辦法就是重啟核四，核四一年可以發200億度的電。

馬英九表示，自己今天從景美的家中出門，一早又遇到停電，從2017到現在，台灣遇到3次大停電，北部都靠核二廠補救，南部靠核三廠補救，要是核二、三都除役，就沒得救了，現在以核養綠才是世界潮流。

馬英九指出，近日在蘇格蘭格拉斯哥開的氣候峰會上，核能已被認定為綠能，民進黨還在說要用再生能源取代核能，真是莫名其妙，哪有用綠能取代綠能的道理。

馬英九說，清大教授葉宗洸日前估計，若2025年廢掉核電，每戶電費要增加3萬元，這大家可以接受嗎？

馬英九表示，自己總統任內推動《再生能源發展條例》，2016年卸任時，再生能源已達4.8％，而蔡政府執政6年，只成長0.7％，卻還冀望2025年達到20％，就像美國人說的「遙遠的夢想」，要做到2050年碳中和，沒有核能根本不可能，反核廢核，都是落伍的想法。