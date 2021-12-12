網路上流傳各種真假難辨的消息，像是香腸不能配養樂多、酸性體質容易被蚊子叮，以及火災要找濕毛巾摀口鼻等，教育部發文給正確答案，提醒網友香腸配養樂多不會致癌、蚊子叮人不會分體質是酸性或鹼性、火災時也不用急著找濕毛巾摀口鼻，讓不少網友看完驚呼「現在才知道」。

教育部在臉書粉絲專頁上發文表示，隨著科技的進步，假消息越來越多，但其實有很多大家從小就知道的「知識」是錯誤資訊，提醒網友別再受騙。

香腸與養樂多一起享用，並不會影響身體健康。（圖／翻攝教育部臉書粉絲專頁）

第一個是大家常聽到的「香腸不能配養樂多」，教育部表示，香腸中的亞硝酸鹽、硝酸鹽都是依照食品藥物管理署的用量規定，不至於影響身體健康，就算和養樂多一起喝不會有致癌疑慮。

人體不分酸性或鹼性體質，被蚊子叮是因為體溫較高、容易流汗等因素。（圖／翻攝教育部臉書粉絲專頁）

至於廣泛流傳的「酸性體質容易被蚊子叮」，教育部澄清，人體並沒有分酸性或鹼性體質，且被蚊子叮咬的可能因素包括體溫較高、呼出二氧化碳較多、容易流汗、行動不便等原因。

濕毛巾無法擋住濃煙中的毒氣和高溫，所以火災發生時，不可使用濕毛巾摀口鼻。（圖／翻攝教育部臉書粉絲專頁）

而「火災要找濕毛巾摀口鼻」，教育部說，弄濕毛巾花費時間，反而無法快速逃生，若火災發現得早，應盡快逃離現場；若發現的得晚，最好躲到有窗戶的房間，然後趕緊關門阻擋濃煙，並盡量把門下的縫隙也封起來。

不少網友看完後都相當驚訝，「酸性體質這個真的是我到現在才知道」、「酸鹼體質的謠言真的超級多，看看現在賣場還有一堆人在迷信『鹼性水』就知道了」、「建議要多做這樣的單元」、「假資訊真的是騙殺全國」。