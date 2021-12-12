傳統金融機構想安然渡過疫情全球大流行，最需依賴金融科技帶來轉型。金融業主管指出，網路銀行、數位帳戶，和手機支付等消金服務在台灣市場已愈見飽和，現在業內著重的兩大項：雲端（Cloud）、財管科技（Wealth Tech) ，前者由大型科技服務業所掌握，後者則靠新創事業加持，老牌金融機構對於合適的標的也多採取實質資金投資的作法。

全球投資調研機構CBInsight指出，隨著大流行引起的市場波動加劇，技術在財富管理中變得越來越重要，財富科技新創公司能夠以科技方式解決服務成本問題，較低廉的費用和方便的行動優化平台，連金融機構都受到吸引。

該機構指出，另一大需求來自已進入職場、開始有財富自由的千禧世代，熟悉網路科技和手機使用，先前一波是證券投資創新平台，今年來大幅增加到其它資產配置的金融商品，帶給財管科技（Wealth Tech) 新創公司很好的成長契機，也帶來2021年前3季獲得融資案例的新高峰，全球成長35％，財管市場動能最強的亞洲區，同期間獲得融資的新創案例年增達42％

能為財管經理提供開放架構客戶管理平台的Xen Capital，近日剛完成750萬美元的A輪融資，由台灣、日本合資的Headline Asia創投領投。Headline Asia是 專注於投資早期互聯網公司的Infinity Ventures改名，在台北、東京等地設有辦公室，總資產管理逾20億美元，投資組合包括100多家新創公司、9家已進行IPO，已投資的Groupon、Farfetch、WealthNavi和17LIVE等，其中多家是同跨足台灣和日本市場。

Xen Capital是第一家以新加坡為基地、建立另類投資市場的金融科技公司，過去12個月透過其平台處理了逾2億美元的私募股權買賣交易，有自己的投資界面，包括投資數據、訂閱相關的投資產品、KYC/AML等流程和協議模板，公司同時擁有新加坡 Monetary Authority of Singapore和香港證監會Securities & Future Commission of Hong Kong的牌照。

Xen Capital執行長兼共同創辦人Katrina Cokeng表示，新一輪的融資將使公司能夠持續為亞洲的財富管理、資產管理經理免費提供一個多元化的投資相關的平台。Headline Asia董事總經理Akio Tanaka表示，深切相信私募股權買賣這市場將被顛覆，在建構中的生態系統裡，所有交易市場參與者都能夠以安全、無縫和透明的方式相互交易。