【愛傳媒Jack Dai專欄】昨晚湊熱鬧看看最近很火的《華燈初上》，結果在家上演「滑機出戲」：因為出戲，頻頻滑手機⋯⋯

以兇殺案為主軸、在每一集開頭與結尾不斷釋放線索的手法，很像韓劇《山茶花開時》，腳本精緻、製作用心、演員賣力，之於我個人，問題還是出在一點：「1980年代的時代背景。」

1. 從主角到配角，演員說話的口音不1980，很2021。

2. 從主角到配角，演員講出的台詞不1980，也很2021。

3. 很2021的台詞還很像2021的舞台劇，文雅。（？）

（其他：以條通的店來說，裡頭的人事物真的太文雅了⋯⋯）

因為與時代脫鉤，整齣戲呈現出的氛圍很像對岸以偶像劇為基底、操著現代口吻演古裝的穿越劇或古裝劇，然而這一類劇頗有市場，我想這也是《華燈初上》可以走紅的原因，因此，即使自己看得痛不欲生，但我還是會定位這是個人偏好問題，因為從商業角度看是合理的：

演員檔次夠，主題曲是阿信的「月亮代表我的心」，再加上背景設定是80年代的條通，優雅的詮釋懷舊之情下的底層世界，還是人們最好奇的情色文化，刺激內銷的好奇心與吸引外銷的異國情調兼具，是很好設定。

所以⋯⋯脫不脫勾本身不是問題，是我的問題，我不是這齣戲的TA。總體來說，還是品質很好的劇。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者臉書截圖。

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