許多人在面臨開工、動土、結婚、搬家等大事時，會選擇一個吉日執行，如果不小心在凶日面臨重要事件，難免讓人心理上有些不安。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，一年之中的四離日、四絕日這8天千萬不能安排大事，否則容易受阻，諸事不順。

「四離日」是指春分、夏至、秋分、冬至的前一天，人們認為這四個日子，是把春夏秋冬四個季節，一分為二的時間，所以在這四天五行之氣就無法流通，沒有五行之氣相助，人辦事的時候，自然就不會順利。

「四絕日」則是指立春、立夏、立秋、立冬的前一天。光聽「四絕」這個名字，大家就應該知道不是什麼好日子了。這四天是春夏秋冬的分界線，在五行中，春是木，夏是火，秋是金，冬是水。立春之際草木萌生，木氣旺盛，水生木，木氣旺盛了，水氣自然就被消耗完了，所以立春前一天，就是木旺水絕之日。同理，立夏前一天火旺木絕，立秋前一天金旺土絕，立冬前一天水旺金絕。再加上這些日子，又是這個季節的最後一天，五行有缺，節令轉移，陰陽混亂，從命理角度來看非常不吉利，如果規劃結婚、搬家、動土、出行或辦其他大事時，千萬別選這些日子。

2022年的四離日是陽曆的3月19日、6月20日、9月22日、12月21日，四絕日是陽曆的2月3日、5月4日、8月6日、11月6日，在這8天，大家一定要特別小心。

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