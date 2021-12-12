文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台北市文山區景隆街變電所今（12）日上午9點42分發生爆炸，導致雙北多處地區出現跳電、停電的情況。台電於下午1點09分最新說明指出，下午1點07分已全數復電，今日電力供應仍維持綠燈，供電充裕。不過，此事已引發民怨，就有網友直呼「本想不出來公投，看來要出來公投了！」

文山變電所起火爆炸造成雙北多處跳電、停電，甚至部分地區連用水也受到影響。台電說明，上午位於萬隆的台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，導致北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電。台電隨即由總經理坐鎮，成立緊急應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷；並於下午1時07分已全數復電。

雙北突停電也已引發網友熱議，上午已有不少網友在PTT熱議，有人問道「請問這次停電是助攻嗎？」「今天停電會催到哪一邊的票啊？」

而在yahoo新聞的相關報導下方，更累積9百多則留言討論，有人表示，若能源政策再不改，這將會是我們的日常，並喊出「四個都同意」、「就是缺電了，四個都同意」、「重啟核四，確保不缺電！」有人則質疑，「這是在幫公投催票嗎？」另有不少網友表示，「真的必須去投票了！」「公投投定了」。