2017年阿羅哈客運在國道1號發生嚴重6死車禍。高雄高分院針對倖存的張女主張勞動力減損等費用修正，判客運公司須賠償500多萬元。張姓女子12日受訪表示，阿羅哈公司至今欠缺賠償誠意，只提了300多萬元的賠償金，且懷疑他們已經脫產，憂慮未來將求償無門。阿羅哈公司至今尚未對此事回應。

張姓女子說，此前要上訴到三審，律師也建議上訴到三審，但到三審時律師突然就沒要求裁判費，讓它駁回。張女方面覺得有問題，就撤銷告訴並執行，在11月9日查了財產清冊，當時阿羅哈公司還有3筆房屋、1筆土地與車輛，但到12月11日去地政單位查，已經轉移到小孩名下，等於脫產了。

張女表示，阿羅哈的公司律師一直說沒錢，說公司財務有問題，根本不想賠！且該公司方面還聲稱，車禍後去查看車輛，乘客的安全帶是解開的，指乘客也有責任，但張女認為，當時大家要逃命，安全帶當然要解開。

張女指出，該公司雖口頭上說要解決，但卻都沒有行動，且在法院還有其他案件。且公司的律師根本沒有誠意，連調解委員會都看不下去，其提出的金額遠不及保險要支付的金額，他們只願意提出300至400萬元，差很多。

張女也應該公司要求去重新檢驗，工作能力損失59％，依傷殘程度大概是5至6級，頸椎、脊椎與腳都有受傷，施力點不足，手也無法抓握，得持續復健，行走得靠枴杖，壓力真的很大。

張女痛批，該公司一直說沒錢，但之前嫁女兒時還送馬場與馬匹，令人無法接受。且該公司日前宣布說要結束營業，她擔心以後求償會更加困難。

阿羅哈公司此前委任的翰諭法律事務所說，由於事務所所受的委任已經結束，將交由阿羅哈公司統一回應說明。