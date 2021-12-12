美國一名大學教授在課堂上搞混2名非裔學生的名字後遭到學校開除。

Fordham University professor fired after mixing up names of two black studentshttps://t.co/rwcAGs7i10 — The Post Millennial (@TPostMillennial) December 11, 2021

福坦莫大學（Fordham University）校報《福坦莫觀察家報》（Fordham Observer）報導，英文系教授特羅根（Christopher Trogan）9月24日在作文課上搞混2名非裔學生的名字，事後學生們寫信向他抗議，指出特羅根搞混他們的名字是因為他們是黑人，此舉令他們感到沮喪且不受尊重。

其中一名學生匿名表示，自己在特羅根班上的感受並不佳，他一共上過4堂特羅根的課，但是特羅根還是持續記錯他的名字，「我沒有感覺被聽到，因為每次他（叫錯時）我會告訴他，不過他感覺不屑一顧，或者根本不在乎。」

當天特羅根發送電子郵件向兩個作文班的學生說明情況，他說自己搞混名字是「無心的錯誤」，指出自己當時腦袋有點「混亂」，他說已經盡全力向被冒犯的學生保證自己的錯誤和種族無關，同時他也鼓勵學生向系辦、學校行政單位申訴，特羅根也特別強調自己的課程主要圍繞在公正、平等、包容性等議題，重申自己「一生」都致力於實踐種族正義，信末更表明願意放棄教職工作，「根據你們的反應，下周起我可能還是、也可能不會是你們的老師，由你們決定。」

針對特羅根的回應，另一名名字被搞混的學生席姆絲（Chantel Sims）表示特羅斯的反應太超過、而且沒有必要，認為他只要道歉就沒事了，他在信中強調為弱勢族群的付出，反而給人一種白人救世主情結（white savior complex）的印象。

2天後，特羅根就被校方停職，學校還警告他不得再和學生聯繫，否則就會被立即解僱。

學校於10月5日和特羅根進行會議，並且在25日宣布解僱他，特羅根後續在29日發信給學生，說明自己這段時間身心狀態都下滑。

針對老師被解僱，第一名匿名的非裔學生對於學校的舉動感到「驚訝」，另一名作文課學生蘇布拉馬尼安（Pradanya Subramanyan）則對學校的處置方式相當「失望」，除了認為學校沒必要祭出開鍘外，她也說特羅根「真的是很棒的教授」。

特羅根指出，根據校方給他的信件，弄錯學生名字並不是他被開除的主因，他當天寄給學生的說明信才是關鍵。學校也認為他在和學校商談後沒有展現出「適當的進展」，因此決定開除。

特羅根痛批校方的作法雖然合法，但不道德也不公正。

蘇布拉馬尼安也為老師抱不平，指出特羅根最初的說明信或許沒有必要，但學校也沒有必要祭出這樣的懲罰。