基隆市文化局「好書交換活動」正式開跑。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市文化局「好書交換活動」正式開跑，今年有別以往，跨大換書點也拉長換書期間，並同步在各區圖書館和文化局臨時圖書館舉辦。

文化局長陳靜萍表示，好書交換活動舉辦至今已邁入28年，今年度以《疫情迎書香，冬季換書樂》為主題，除了推廣惜物愛物理念，同步延續圖書生命，擴大知識傳遞，同時面對後疫情時代，圖書館未來也將常態性設置好書交換專區的轉型模式，鼓勵民眾以閱讀相伴，邁向疫後新生活。

陳靜萍說，即日起民眾只要在各公共圖書館開放日，攜帶家中二手書至現場捐書後，便可兌換專區圖書，另基於疫情因素，以減少接觸為原則，不循往例核發換書卡，期望持續深耕閱讀，藉由知識交流與共享，鼓勵民眾以閱讀相伴，邁向疫後新生活。

圖書資訊科長鄭婕希補充說明，2020年好書交換活動總收書量達2萬5千冊，今年採常態性期間舉辦至明年1月14日，期待活動期間拉長，能讓民眾彈性選擇時間，不用擔心錯過以往一年一度的單日限定。