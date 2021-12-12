以日式酒店為背景的Netflix熱播華劇《華燈初上》，開播以來話題不斷，在第一季創下驚人收視後，第二季也即將於12月30日上檔讓影迷們相當期待。不過，第一季還正在播出，有「SWAG女神」之稱的性感網紅錢昱慈 （Bella）便在網路上曝光「暗黑版華燈初上」，讓網友們眼睛一亮。

錢昱慈擁有甜美臉蛋與170公分的高䠷身材，加上她經常在社群媒體與成人影音平台上大方展現凹凸有致的曲線與F級的傲人上圍，讓她在網路上逐漸受到矚目，IG吸引超過28萬人追蹤，人氣持續攀升。

而近日錢昱慈突然在IG上PO文表示「這張拍出來大家都愛慘，以為是暗黑版華燈」並預告自己即將推出的新作品；照片中，只見5名身材火辣的正妹，穿著清涼又性感的聖誕節低胸小洋裝，或坐或站的在地上及沙發上，對著鏡頭露出可愛的笑容，瞬間電暈一票人，而坐在右側沙發上的錢昱慈，則是大方的秀出飽滿的上圍曲線與白皙的長腿，讓網友直呼「受不了」、「視線不知道該看哪」、「又美又性感」吸引上千人按讚；她還在限時動態上分享超辣的工作側拍，同樣令網友們暴動。

另外，錢昱慈近日也受邀在黃明志與謝和弦合作的MV《揪你出去玩》中演出，在MV中飾演小護士的她穿著胸口挖空的性感護士服，坐在黃明志身邊跟著音樂左右晃動，讓網友大噴鼻血也成功創造話題。