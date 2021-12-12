吳釗燮：兩岸若發生衝突，不會依賴其他國家為台灣而戰。外交部提供

共機頻繁擾台，外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，維持台海現狀、避免挑釁是台灣一貫政策，但如果發生衝突，「台灣絕對會全力自我防衛，不會依賴其他國家為台灣而戰亅。他也呼籲，四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）等國際民主同盟，應持續表達明確立場，展現對台支持。

吳釗燮日前接受英國「獨立報」（The Independent）記者楊晧暐（William Yang）專訪，就台美關係、台歐關係、兩岸情勢及國際間湧現支持台灣的聲浪等議題深入說明，獨立報11日刊出專訪內容。

吳釗燮指出，捷克、美國、法國、波羅的海等國家及歐洲議會的國會議員接連訪問台灣，法國、瑞士、荷蘭、愛爾蘭及歐洲議會等也紛紛通過友台議案，顯示國際社會支持台灣的力量日益增強，形成一股趨勢。

他強調，台歐關係深化的原因，主要是中國迫害新疆人權及香港民主議題，使得包括歐洲國家在內的世界各國警覺到中國的威脅，並意識到台灣是可信賴的合作夥伴。

針對中國近來持續以軍事恫嚇台灣的舉動，吳釗燮表示，維持台海現狀、避免挑釁是台灣一貫的政策，但是，如果發生衝突，台灣絕對會全力自我防衛，不會依賴其他國家為台灣而戰。吳部長同時呼籲，「四方安全對話」（QUAD）、「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）等國際民主同盟，應該就台灣海峽情勢持續表達明確立場，以展現對台灣的支持。

英國「獨立報」創刊於1986年，並於2016年轉為線上新聞網站，每月瀏覽人次高達約2000萬，深具輿論影響力