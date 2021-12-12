邱澤與許瑋甯日前宣布結婚喜訊，好消息震驚各界，人氣Youtuber蕾菈就和DJ男友湯宇一起模仿新人的放閃合照，蕾菈還搞笑說：「如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是『我們還沒結婚』，謝謝沒有人關心」，未料發文卻引來網友留言開酸「XX比雞腿」、「老實說不看好」，而蕾菈也霸氣截圖開酸反擊。

蕾菈模仿邱澤、許瑋甯的官宣結婚照，她小鳥依人地倚靠在DJ男友湯宇的肩膀並曬出手上的戒指，蕾菈還幽默發文：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是『我們還沒結婚』，謝謝沒有人關心」，蕾菈還向男友喊話：「手指這顆太小顆，希望阿湯哥明白 加油」。

蕾菈發文釣出Youtuber天菜小姐惋惜說：「齁 我還真的看到前面要尖叫的說」，女星林書葶（Una）則敲碗：「等你好消息啦」，網友也紛紛留言：「湯宇你趕快，蕾菈很急（噢沒有」、「好煩 快點結婚」、「雖然不是現在 但我期待未來 等你的好消息」，讓不少準備好要喊恭喜的網友都直呼失望。

不過卻有網友留言開酸「XX比雞腿，以為自己許瑋甯」、「老實說不看好」，對此，蕾菈也不客氣回應：「我對你的人生也很不看好」、「哇 有神經病耶」，蕾菈事後也公開截圖反擊：「都跑來我這留言了，還要我回你些什麼好？當我塑膠嗎」，蕾菈表示，她不太喜歡提告「比較喜歡看你們這種，只能在私底下敲鍵盤，也不敢面對面的可憐嘴臉」。