整個探訪過程將結合清代古地圖、史料與實地踏查，以詩文繪畫、文字、影像與空拍記錄，一起書寫百年歷史。（市議員張耀中提供）

活動由猫霧捒社族裔白俊忠以番語吟唱呼喊祖靈祈祝文「ataw bataw moloaso dauda nami misiku」(阿公 阿嬤與頭人們，請您保佑我們一切順利)，迎請祖靈蒞臨番仔井，共同見證出發的歷史一刻。（市議員張耀中提供）

台中盆地原為平埔族的生活場域，他們是這裡最早的原住民，清道光初年間約二百年前，10多個番社無奈捨棄自已千百年居住的家園，被迫集體遷移至南投埔里鎮，不出幾年平埔族人竟然從此消失迨盡，如今已難以找到平埔族人足跡。

為探索中部拍瀑拉族之一的猫霧捒社遷移埔里的艱辛歷程，以及研究中部族群的互動歷史，200年來首次由10多位不同領域專家學者組成一支探險團隊，追尋百年的平埔足跡 將沿著烏溪溯溪而行，主辦是南湖社區大學，台中市鄉土文化學會等多個文史團體與張耀中議員等協辦。活動由猫霧捒社族裔白俊忠以番語吟唱呼喊祖靈祈祝文「ataw bataw moloaso dauda nami misiku」(阿公 阿嬤與頭人們，請您保佑我們一切順利)，依平埔族習俗雙手重疊在背後，迎請祖靈蒞臨番仔井，共同見證出發的歷史一刻。

這個探訪團網羅不同專長的成員，團長黃豐隆是文史與報導文學作家、副團長白俊忠是猫霧捒後代也具有影像處理專長，另外包含詩人王富敬、藝術家蔡慶彰、地理水文徐毅振專家，影像與空拍專家有王陸森、林滄武、蔡登鋒、陳子鎮與賴宜廷等人，還有唯一女性的野炊專家賴雪圓隨行。

「追尋百年平埔足跡」活動，從大肚山下南屯番社腳的番仔井前出發。黃豐隆表示，行程將以4天規劃，沿著大肚溪(烏溪)溯溪北上，往南投埔里鎮的大肚城前進，全程約70公里，其中有許多的未知變數，經過古道荒埔、山路水圳、漢人村庄與昔日擺竹筏的渡口，也有漢番土牛線與千年的考古遺址，「有路走路、無路潦溪」，走尋這段深埋於百年歲月洪流中猫霧捒社的變遷史實與族群互動重要的歷程。

白俊忠說，沿途經過平埔族的聚居地，如霧峰區舊社的萬斗六社與南投草鞋墩的北投社，都會前往探訪，並訪問當地的耆老、文史團體與專家學者，廣泛採集史料。

張耀中表示，這個首發團十分有意義，二百年來，時間與空間已有很大改變，遷移採集不易，但是今天不做、明天會更難，將會抽空親身參加隨團走訪體會先人百年前的艱辛歲月。嶺東科大顧問晏瑞文說，該校校址正是猫霧捒社的舊址，復興猫霧捒文化已當作推展大學社會責任(USR)的重點特色項目，南湖社大邱一峰主任說，很高興能參與這個首發團，感謝團員的認真與用心，希望活動順利圓滿。

台中市鄉土文化學會蔡登鋒理事長說，整個過程將結合清代古地圖、史料與實地踏查，以詩文繪畫、文字、影像與空拍記錄，一起書寫百年歷史，探訪團的成果將會十分豐碩可觀。

探訪團規畫4天走訪行程，12月12日烏溪下游北岸番仔井至萬斗六段，12月19日烏溪下游南岸快官至草鞋墩北勢湳段，12月26日烏溪上游烏嘴潭至烏溪雙溪口的柑仔林段，明年元月9日由柑仔林經大石股至埔里大肚城，並在當地邀請猫霧捒社與專家學者舉行座談會，分享整個行程的探訪成果。