1218四大公投將至，中選會昨（11）日舉辦最終場公投意見發表會，其中「重啟核四」由正方代表人該案領銜人黃士修對上反方代表人台北市議員「呱吉」邱威傑，期間邱威傑針對黃士修學歷開砲，認為若將核廢料問題拿去寫論文都夠拿博士回來，質疑「為何黃士修去英國卻連個碩士也沒拿回來？」結果反遭網友質疑他自己的學歷幾乎都是退學或肄業，說「人類學系肄業的人在那邊嘴土條（黃士修）清大理工科畢業的學歷」。

昨日黃士修與邱威傑針對「重啟核四」進行討論，黃士修指出如果台電核發處處長許永輝之前在辯論會說謊，核四就應該啟用，呼籲對核四不放心的民眾更應該蓋同意票，如此一來才能打開這座電廠，徹底徹查到底有沒有問題，並連續喊了好幾次「苦無證據」狂酸對方。

邱威傑則批評黃士修使用過時的報告來佐證，並指出若真的要重啟核四，將重新申請證建照、22項地質調查與環評等時間算進去，總共必須再花15年才能完工，說「核四已經拖20年了連一度電也沒發，現在又要再花15年，當年出生的小孩都能投票了！」

除此之外，邱威傑針對核廢料問題指出事實就是無法解決，質疑若黃士修真的對此很了解的話，應該可以拿去寫一篇博士論文，狠酸對方「去英國待了1年，連碩士都沒有拿到就灰頭土臉的回來」。

不過邱威傑質疑對方學歷的行為卻讓網友傻眼，指出根據維基百科中的資訊顯示，邱威傑的學歷為建中退學、輔大退學、台大人類學系肄業，僅有中興高中畢業，質疑「人類學系肄業的人在那邊嘴土條清大理工科畢業的學歷，是當土條背後清大那些核工教授都是空氣喔？」

其他網友也說「沒想到有生之年看得到文組輟學的跑去戰理組學歷」、「建中、台大都肄業還敢嘴哦」、「苦無大學文憑」、「土條不行、核工所教授也不行，就人類系肄業的最行，呵呵」、「我以為最後一棒都是最強的」、「黃士修在這部分真的相對有修養啦，那麼好嘴的他反而不屑嘴」。