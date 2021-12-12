有86年歷史的宜蘭市陳土金醫師宅，因所有權人向宜蘭縣政府申請拆除，經民眾爭取為古蹟未果，文史工作者林正芳認為，陳土金的歷史角色與歷史地位都沒有問題，不應該被拆除，遂向縣府文化局提報為歷史建築，文資委員會在月底現勘，審查結果預計明年初出爐。

林正芳表示，陳土金是宜蘭縣最早開業的西醫，陳土金嘉惠鄉里，在宜蘭的醫療上具有代表性，他的舊宅坐落在和睦路、康樂路間，是宜蘭市區中少見的2層樓日式建築。

林正芳指出，與宜蘭文學館、設治紀念館前身是公家宿舍不同，陳土金是私宅，1樓用混凝土，2樓是木造，是日治時期中，早期使用混凝土建築的私宅，都有其特殊性；具有文資身分的私宅並不多，如果可以成為歷史建築，將是重要的指標，也才能彰顯宜蘭重視文化歷史價值。

在林正芳提報歷史建築前，守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮曾提報為古蹟，但文資審議委會員審議時，以宜蘭設治紀念館、舊宜蘭監獄門廳都未列古蹟等標準，決議不予列冊。

文化局表示，陳土金宅不予列冊後，孫博萮有再提報為歷史建築，會與林正芳的提報併案後審議。