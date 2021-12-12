中華羽協理事長張國祚（右4）親頒社會女子團體組冠軍獎牌。（中華羽協提供）

DAIKIN 2021超級達克盃全國羽球錦標賽11日起於台北體育館進行8天賽程，賽事組別多元，橫跨企業組、社會組及學生組，共吸引2500名熱血的羽球迷齊聚較勁，現場亦採用最高規格設備舉辦，設置專業級比賽地墊、線審、電子計分及網路直播等服務，讓選手彷彿置身於國際賽場上。

本屆DAIKIN超級達克盃團體賽制採3點雙打，每點單局21分不加分，3點打下來分數總和較高者勝；開賽首日由企業推廣組、社會男子甲組、乙組以及社會女子組團體賽打頭陣，最終冠軍戰由台南北安羽球會館以50比40擊敗沛傑羽球學院成功奪冠。

北安會館館長倪韶君賽後表示，球館非常鼓勵大家加入羽球運動，因此號召員工報名組隊，對於今年首度參賽就奪下冠軍，坦言幸運成份居多，因為對手都很優秀、實力堅強，還提到比賽環境非常好，預賽就有線審，鋪上地墊更讓整場賽事規格提升不少，明年還想再來挑戰2連霸。

社會男子甲組團體決賽，則由來玩的隊對上澳根尼A，第一點雙方互不相讓，由來玩的隊以21比19暫居上風；第2點、第3點來玩的隊打出氣勢，最終以總分63比48贏得社男甲團體冠軍。幫助隊伍奪下冠軍的賴育淇表示，一開始是帶著想流流汗、玩樂的心態來比賽，沒想到可以順利奪冠。

社會女子組由去年奪冠的富暘完成2連霸，本屆派出的3組選手皆拿出超高水準表現，以21比7、21比7、21比15，總分63比29贏得勝利，賽後隊員們表示，沒想到今年可以再度封后，放眼明年問鼎3連霸。