嘉義家扶中心今天辦寄養家庭授證儀式，嘉義縣翁章梁縣長和嘉義市政府社會處林家緯處長現場頒發寄養家庭111年度嘉義縣34戶、嘉義市10戶許可證。其中受胞姐感召而加入寄養家庭行列的黃建榮、姚雅萍夫婦，5年來已照顧過4名寄養童，對安置兒童的投入和用心令人敬佩。

黃建榮、姚雅萍夫婦2016年起加入寄養服務，至今照顧過4名寄養童，目前住在家裡的小煒，是2020年9月因家長疏忽照顧而被安置，小煒領有輕度智能障礙手冊，剛安置時連開口表達都有困難，身為寄養家庭媽媽的姚雅萍更因此調整職場工作，增加陪伴時間，再加上報名補習班請專業補教一對一教學，讓小煒現在已經能夠透過口語表達，也認得注音符號和數字。

黃建榮、姚雅萍夫婦指出，他們只是想盡一份微薄力量來幫助小孩子，雖然小朋友要離開的時候會很捨不得，但也很欣慰能在他們成長的路上，陪伴他們一起走過。

縣長翁章梁說，寄養家庭很辛苦，照顧別人的小孩責任很重大，他要代表縣民向寄養家庭致上最高的敬意，為增加寄養家庭數及補充寄養家庭照顧量能，嘉義縣政府委請家扶中心每年進行寄養家庭召募，今年度新招募5戶家庭完成訓練並通過審查，12日授證成為明年度新聘寄養家庭。

嘉縣社會局祕書戴綵屏指出，一般安置原因包含照顧者入獄、重病等重大變故致無法照顧兒少；保護安置原因則是因兒少遭原生家庭不當管教虐待、疏忽照顧、獨留等，寄養家庭會成為寄養兒少生命中暫時的避風港，等待孩子們的原生家庭功能修復和重建，協助他們返回原生家庭。