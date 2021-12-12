企業17年甲級男女排球聯賽上半季最後1周例行賽在國立台灣體育運動大學進行，12日首場賽事由桃園台產出戰屏東台電。兩隊曾於第2周有激戰5局的紀錄，屏東台電最終以25比21、21比25、32比30、25比17苦戰4局獲勝，在上半季以全勝寫下句號。

首局屏東台電蔡沛彰中路突破為比賽拉開序幕，桃園台產在比賽中段，由甘茂宏聯手曾祥銘、林錦龍，成功連續攔網得分，經驗豐富的屏東台電劉鴻敏在隊友掩護下，迅速改變進攻路線，以25比21為屏東台電拿下一局。

第2局桃園台產曾祥銘從後排躍出重扣，屏東台電許紋誠回以強力發球，桃園台產換上李權紘在二號位攻擊如虎添翼，舉球黃仁威也趁勢偷襲，桃園台產率先進入20分大關，並在局點交給李尼希米連3顆攻擊得分終結該局。

桃園台產延續士氣，在第3局依然保有領先，從快攻手轉任主攻手的曾祥銘手感火燙，多點開花，幫球隊順水推舟拿下第24分；屏東台電在黃宇晨的調度下，讓黃正良、劉鴻敏找到突破點，將比賽推至deuce階段，最終在黃正良的變線攻擊、許紋誠犀利的長攻，幫助屏東台電突破重圍，以32比30搶先聽牌。

第4局的屏東台電快打旋風，劉鴻敏、許紋誠、黃正良合力幫助球隊大幅度領先，如吞下定心丸屏東台電在防守端固若金湯，最終由蔡沛彰發球得分取得賽末點，交由顏振富的快攻以25比17拿下上半季最後一場勝利。

攻下17分的屏東台電許紋誠表示，桃園台產這批球員鬥志相當強烈，這幾次對戰下來發現，若沒能一開始有效壓制對手，待對方氣勢高昂會越難纏。對於陣中舉球員改由黃宇晨先發，雖然賽事膠著時稍顯緊張，但許紋誠笑說：「我們都會鼓勵他，『你舉出來的球學長都會幫你處理，隊友也會打掉不好的球，只要把好的球繼續維持就夠了！』」。